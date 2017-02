Košickí mestskí policajti osadili vlani takmer 11.000 'papúč'

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 3. februára (TASR) - Košickí mestskí policajti osadili v uplynulom roku viac technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorových vozidiel, takzvaných "papúč". Podľa vedúceho referátu styku s verejnosťou, médiami a hovorcu košického magistrátu Jozefa Marka to nesúvisí s rozšírením zón plateného parkovania, ktoré poslanci schválili v júli minulého roka.uviedol pre TASR Marko.Ako potvrdil, mestská polícia je v týchto dňoch v súvislosti so snehom miernejšia pri posudzovaní priestupkov nesprávneho parkovania." doplnil vedúci komunikačného referátu.Takzvanú papuču mestskí policajti podľa jeho slov používajú všade tam, kde si to situácia vyžaduje, bez ohľadu na to, či ide o zimné alebo letné obdobie.