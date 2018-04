Košickí poslanci chcú odložiť usporiadanie vzťahov s parkovacou firmou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Košice 12. apríla (TASR) – Skupina košických opozičných mestských poslancov a aktivistov vyzvala mestské zastupiteľstvo (MsZ), aby na pondelkovom (16.4.) rokovaní odložilo bod o usporiadaní vzťahov s parkovacou spoločnosťou EEI s finančným vyrovnaním za predčasné ukončenie prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách.uviedli to vo vyhlásení nezávislí poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda a poslanci za KDH Daniel Rusnák, Bernard Berberich a Lucia Gurbáľová.Poslanci kritizujú, že návrhy uznesenia predložené magistrátom k danému bodu sú bez potrebných podkladov a do štvrtka nie je známa suma, koľko peňazí by mesto stálo prebratie správy nad rezidentskými lokalitami 1 až 10 od súkromnej parkovacej firmy. Argumentujú zároveň protokolom z NKÚ s tým, že zmluvu s EEI mesto Košice v danom čase nebolo oprávnené uzatvoriť pre rozpor so zákonom o pozemných komunikáciách.uviedol pre novinárov Polaček.Podľa Rusnáka by malo zastupiteľstvo vyzvať zastupujúceho primátora Petruška, ktorý prevzal vedenie mesta po Richardovi Rašim, aby požiadal príslušný súd o určenie, či daná zmluva bola uzavretá v súlade s platným právnym poriadkompovedal.K výzve sa pridali aj občianski aktivisti Henrich Burdiga a Karol Labaš z iniciatív Nezaplatím EEI ani cent! - občianska neposlušnosť a Nechcem platiť EEI pred blokom. Zistenie NKÚ podľa nich vylučuje platnosť schválenia dodatku k zmluve o usporiadaní vzťahov tak, ako ho predpokladá návrh uznesenia na MsZ.povedal Burdiga.Druhou novou okolnosťou je podľa nich podnet, ktorý v polovici marca 2018 podali poslanci Polaček a Gibóda spolu s advokátom Romanom Frnčom (SaS) na Okresný súd v Žiline na spoločnosť EEI s.r.o. s argumentom nezrovnalostí pri jej zápise do Registra partnerov verejného sektora. Za zodpovedné považujú aktivisti počkať na verdikt súdu v Žiline a tiež prednostné prerokovanie a schválenie protokolu o kontrole NKÚ." konštatoval Labaš.Košický magistrát v reakcii informoval, že protokol NKÚ bude zverejnený v piatok (13.4.) na webstránke mesta, takže poslanci ho budú môcť prerokovať v súlade so zákonom a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva na júnovom zasadnutí. Čo sa týka možnosti odloženia rokovania o usporiadaní vzťahov s EEI, poslanci budú na úvod pondelkového zasadnutia hlasovať o návrhu programu rokovania.uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.