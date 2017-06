Košickí poslanci upozornili na podnikanie so spoločnosťou KOSIT

Na snímke centrum Košíc, v pozadí Dóm sv. Alžbety Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 12. júna (TASR) - Košickí mestskí poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda na dnešnom brífingu upozornili na prepojenie príbuznej primátora Košíc Richarda Rašiho so spoločnosťou KOSIT a.s., ktorá má v meste na starosti zber a spracovanie odpadov.tvrdí Polaček, podľa ktorého ide o sesternicu primátora.Ako ďalej uviedol, jedinú fungujúcu spaľovňu komunálnych odpadov na celom Východnom Slovensku vlastní KOSIT, ktorej 34 percentným akcionárom je ešte stále aj mesto Košice.vysvetlil Polaček s tým, že k tomuto zisteniu dospeli na základe informácii od podnikateľov. Ako tvrdí, akcionárom spoločnosti KOSIT - Mestu Košice a Wood Waste Management takto vzniká strata.Poslanci vyzvali zástupcov mesta Košice v orgánoch spoločnosti, aby konali, preverili všetky zmluvy, objednávky a faktúry, alebo aby odstúpili zo svojich postov. Vyzvali tiež R. Rašiho na dobrovoľné odstúpenie z funkcie primátora.zareagovala na obvinenia hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.uviedla pre TASR Jana Končeková z oddelenia PR a marketingu.Spoločnosť KOSIT spolupracuje podľa jej slov s firmou AGB ekoservis od roku 2003.vysvetlila Končeková a doplnila, že spoločnosť AGB ekoservis nemá oproti iným partnerom žiadne nadštandardné podmienky a z pohľadu obratov spolupráca s touto firmou predstavuje v obrate KOSIT-u necelé jedno percento.Konateľka spoločnosti AGB ekoservis Jana Palčiková pre TASR uviedla, že je rozhodnutá po dnešných krivých obvineniach zo strany poslancov Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu využiť všetky dostupné právne prostriedky na ochranu svojho mena a svojich spoločností.uviedla Palčiková s tým, že nechce byť ďalej zaťahovaná do politického boja.