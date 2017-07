Košickí školáci s kávou na jedenie Brusel nedobyli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. júla (TASR) - Víťazom tohoročnej súťaže pre podnikateľov z radov európskych stredoškolákov Firma roka 2017 (CoYC17) sa stal tím z Estónska s nápadom domácich bioboxov, ktoré recyklujú biologický odpad domácností a menia ho na účinný humus.Školská firma Assum z Košíc súťažila v Bruseli s finalistami z 37 európskych krajín s projektom CoRE-káva, ktorá sa dá jesť. A aj napriek tomu, že na 28. ročníku súťaže, ktorú pripravuje nezisková organizácia Junior Achievement Europe, slovenskí stredoškoláci z Gymnázia Poštová v Košiciach nezvíťazili, sú so svojou prezentáciou v Bruseli spokojní.Ako pre TASR uviedol predseda školskej firmy Lukáš Tabák (18), na svojom prvom podujatí mimo hraníc SR sa im aj formou národného stánku podarilo zaujať širšie publikum a nadviazať prvé zahraničné kontakty.Nápad premeniť kávu z pitnej na jedlú vznikol podľa jeho slov aj tým, že spolu s kamarátmi zo školy chceli niečo, čo chutí ako káva a dodá ľudskému telu potrebnú energiu. Márne však hľadali podobné produkty na internete, našli iba ponuku zrniek kávy zaliatych v čokoláde.opísal Tabák vznik produktu CoRE.Spresnil, že v školskej firme Assum je desať ľudí, štvorica z nich firmu zastupuje navonok. Mladí podnikatelia vsadili na čistú biologickú výrobu, ich káva na jedenie neobsahuje nijakú "chémiu", ani aditíva, ani umelý cukor. Trvalo im zhruba dva mesiace, kým prišli na tú správnu zmes a ingrediencie - stopercentná káva arabica pôvodom z Papuy-Novej Guiney (pražená v Šahách na Slovensku), ryžový sirup, sušené mlieko a stévia.uviedol Tabák. Spresnil, že zatiaľ má ich jedlá káva štyri príchute: čistá káva, kokos, karamel a oriešky.Ich firma spolupracuje s certifikovanou kuchyňou v Košiciach. Za dva dni vyrobia 200 škatuliek po osem kusov tuhej zmesi, čo sa rovná štyrom kávam na pitie. Predaj funguje najmä cez e-shop ich firmy.Po pol roku sa firme podarilo predať vyše 460 produktov. V Bruseli za dva dni predali najmenej 50 škatuliek a podarilo sa im získať aj záujem medzinárodnej poroty, ktorá skonštatovala, že zrejme nič podobné na svete ešte neexistuje.Tabák priznal, že úspech ich firmy by nebol možný bez dozoru dospelých, tzv. "koučov", ktorí im radili, zariadili hygienický dozor a podobné veci, za úspechom však vidí predovšetkým úsilie a tímovú spoluprácu ľudí z Assumu.Na Slovensku sa im podarilo presadiť sa na veľtrhu pre mladé talenty, kde súťažilo kolo 50 škôl. Najlepších osem postúpilo do užšej finále v Bratislave, kde prebiehalo všetko po anglicky a víťaz dostal možnosť prezentovať sa vo finále na celoeurópskej úrovni. V septembri sa chce Assum zmeniť zo študentskej firmy na klasickú s.r.o. a pokračovať v rozbehnutej činnosti.