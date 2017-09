Košickí študenti sa môžu prihlásiť do súťaže inovatívnych nápadov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Košice 5. septembra (TASR) - Technická univerzita v Košiciach (TUKE) spolu s hlavným partnerom podujatia, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizuje 6. kolo súťaže inovatívnych nápadov "Máš nápad? Prezentuj svoj startup!". Dvakrát ročne ju vyhlasuje rektor TUKE.Podľa Lucie Gallíkovej z Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe v závislosti od ich aktuálnych potrieb.vysvetlila Gallíková.Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v takzvanej predinkubačnej dobe, to znamená v štádiu nápadu, z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoje činnosti na Slovensku.Od roku 2014 sa podľa Gallíkovej slov do súťaže zapojilo viac ako 55 inovatívnych projektov a pôsobilo v ňom celkovo 35 perspektívnych startupov s inovačným potenciálom presadiť sa na trhu. Viacerým z nich sa podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softvérových aj hardvérových riešení.Po absolvovaní šesťmesačného predinkubačného pobytu v startup centre majú tímy možnosť postúpiť do Inkubátora TUKE, ktorý je súčasťou ekosystému TUKE v Košiciach zameraného na rozvoj inovatívnych spoločností.Prihlášky do 6. kola súťaže môžu záujemcovia zasielať do 14. septembra 2017. Podrobnosti o súťaži a registračný formulár nájdu na stránke www.startupcentrum.sk.