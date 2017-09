Košickú Komenského ulicu chcú opraviť k spokojnosti bežcov maratónu

Na archívnej snímke práce na modernizácii elekričkových tratí na ulici Komenského v Košiciach 16. júna 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 7. septembra (TASR) - Zástupcovia spoločnosti Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, sa na dnešnom kontrolnom dni stretli s predstaviteľmi výboru Medzinárodného maratónu mieru (MMM), ktorý sa v Košiciach uskutoční v nedeľu 1. októbra. Spolu si prešli Komenského ulicu, ktorá je súčasťou bežeckej trate MMM.Riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela Štefan Bálint členov výboru ubezpečil, že Komenského ulicu zrekonštruujú tak, aby boli spokojní nielen pretekári, ale aj ich fanúšikovia, vrátane divákov.zdôraznil dlhoročný riaditeľ najstaršieho maratónu v Európe Branislav Koniar.Stavbári intenzívne pracujú aj na modernizácii križovatky Trieda SNP – Toryská, kde už s prácami finišujú. Podľa predpokladov a pri splnení podmienky sfunkčnenia cestnej svetelnej signalizácie by križovatka mohla byť podľa Miroslava Sambora z košického magistrátu uvedená do prevádzky koncom budúceho týždňa.Od dnešného dňa bola doterajšia uzávera časti Triedy SNP predĺžená od križovatky Triedy SNP - Toryská po Bardejovskú ulicu. Od soboty (9.9.) bude z dôvodu prác v danom úseku premávka vozidiel zúžená do jedného jazdného pruhu.dodal Sambor.