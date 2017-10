Košickú Zoo spestria počas Týždňa duchov strašidelné tekvice

Ilustračné fotoi. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 24. októbra (TASR) - Týždeň duchov pripravila aj tento rok košická zoologická záhrada. Pre návštevníkov je to príležitosť vyzdobiť areál originálnymi výtvormi z tekvíc. V poradí 8. ročník Týždňa duchov potrvá od stredy (25.10.) do 1. novembra.uviedla v utorok vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Košice Eva Malešová.Osobitný program bude pripravený v Strašidelný piatok (27.10.) od 15.00 h. Návštevníci vo zvieracích halloweenských kostýmoch budú mať šancu uspieť v súťaži o najlepší kostým.priblížila Malešová. ZOO Košice s Knižnicou pre mládež mesta Košice ako spoluorganizátorom sľubujú tiež odhaliť tajomstvo obávaných tvorov, ako sú hady, obrovské pavúky alebo desivý hmyz. Záujemcovia si ich budú môcť nielen obzrieť, ale s niektorými sa aj pomaznať.Aj v tomto roku zoo pripravila pre záujemcov počas Týždňa duchov zľavy na vstupnom. Voľný vstup majú školské kolektívy, ktoré si prinesú vlastné tekvice. Zoologická záhrada bude mimoriadne otvorená do 17.30 h. Tekvice sa po skončení akcie stanú spestrením potravy pre šelmy, primáty a kopytníky.