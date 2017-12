Košický detský Silvester na železnici bude už v sobotu 30. decembra

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. decembra (TASR) – Košický detský Silvester na železničnej trati sa bude konať aj v tomto roku. Oproti vlaňajšku bude o deň skôr, teda v sobotu 30. decembra. Výnimočne to nebude v Čermeľskom údolí, ale na "veľkej" železnici s odchodom z Hlavnej stanice. Informovala o tom v stredu Zuzana Lehotská z občianskeho združenia (OZ) Detská železnica Košice.Košičania budú mať možnosť previezť sa mimoriadnym nostalgickým vlakom po trase, ktorou sa bežne neodvezú - tzv. košickým trianglom z Košíc do Hanisky pri Košiciach a odtiaľ úvraťou do Krásnej nad Hornádom."Vyrazíme v sobotu 30. decembra o 9.30 h z hlavnej železničnej stanice a potiahne nás obnovený motorový rušeň T 212.6100, ďalšia akvizícia Detskej železnice Košice, ktorú sme opravovali od leta aj vďaka podpore grantu z Ministerstva financií SR. Zatiaľ nemá meno, azda po tejto jazde budeme múdrejší," uviedol predseda OZ Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.V Krásnej nad Hornádom jazdu preruší prechádzka do kaštieľa, kde bude pre cestujúcich pripravená prehliadka spojená s vystúpením historických šermiarov, tvorivými dielňami, výrobou vlastných sviec zo včelieho vosku, ochutnávkou medu, kapustnicou či poludňajším detským "silvestrovským" ohňostrojom."Príchod do Košíc je naplánovaný na 13.10 h, ale ak sa zdržíme, bude to aj neskôr. Snahou je ukázať Košičanom miesta, kam sa bežne vlakmi nemajú možnosť dostať, a že aj predposledný deň v roku sa dá stráviť vonku a aktívne," dodal Lehotský k programu poslednej tohtoročnej jazdy. Podporil ju Fond zdravia mesta Košice a Železničná spoločnosť Slovensko.Lístky je možné dopredu rezervovať a kúpiť prostredníctvom internetu. Viac informácií získajú záujemcovia na webstránke www.detskazeleznica.sk.