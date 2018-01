Košický samosprávny kraj sa prezentoval na štátnej recepcii v Nemecku

Na archívnej snímke Rastislav Trnka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 11. januára (TASR) – Rozvoj bilaterálnej spolupráce, podnikateľských vzťahov, ale aj pritiahnutie nemeckých turistov na Slovensko boli témami stredajšej (10.1.) slávnostnej štátnej recepcie v Berlíne. Prezentoval sa na nej Košický samosprávny kraj (KSK).Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nemecku zorganizovalo v Berlíne, pri príležitosti 25. výročia vzniku SR, recepciu pre osobnosti hospodárskeho, kultúrneho i akademického života, ale aj poslancov Bundestagu. Obvyklým termínom tejto štátnej recepcie je jeseň, hostiteľ – veľvyslanec SR v Nemecku Peter Lizák – sa však rozhodol usporiadať mimoriadnu slávnosť spojenú s výročím vzniku Slovenska. Tradične sa na týchto recepciách prezentuje jeden z ôsmich slovenských samosprávnych krajov, tentoraz to bol KSK.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.Medzi asi 300 pozvanými bolo množstvo ľudí, ktorí v Košickom kraji pôsobili alebo dôverne poznajú jeho zákutia, ako Spiš, Slovenský raj či vinársku oblasť Tokaja. Na recepcii prezentovali tokajské vína, turistické prednosti a značku UNESCO NA DOSAH v podaní zástupcu Košice Región Turizmus.doplnil Trnka.Hosťom recepcie bol tiež popredný nemecký politik, vicekancelár a minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel. Ocenil túžbu Slovákov po sebaurčení a odvahu z novembra 1989. Pripomenul, že bez Slovenska by dnes Európa nebola taká, akou je, a zdôraznil potrebu súdržnosti celej Európskej únie. Vyzdvihol aj hospodárske prepojenie Nemecka so Slovenskom a s úsmevom dodal, že nebyť Slovenska, po cestách by nejazdili nemecké autá.