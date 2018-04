Košický súd bude v piatok rozhodovať o vydávacej väzbe pre Antonina V.

Na snímke podnikateľ talianskeho pôvodu Antonina V. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 19. apríla (TASR) – Krajský súd (KS) v Košiciach bude v piatok (20.4.) na neverejnom zasadnutí rozhodovať o vydávacej väzbe pre talianskeho podnikateľa Antonina V. TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa KS Anna Pančurová.Antonino V. žijúci na východnom Slovensku je v Taliansku trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. Vo väzbe je od 13. marca, keď ho zadržala slovenská polícia. Košický krajský súd rozhodol najprv o jeho vzatí do predbežnej väzby. Voči tomuto rozhodnutiu podal Antonino V. sťažnosť, ktorú Najvyšší súd (NS) SR 12. apríla zamietol.Návrh na vydávaciu väzbu podala košická krajská prokuratúra spolu s originálom európskeho zatýkacieho rozkazu a ďalšími potrebnými listinami.Taliansky podnikateľ najnovšie čelí aj obvineniu pre pokus zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a pokus zločinu subvenčného podvodu. Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) uznesením z 13. apríla začala v tejto veci trestné stíhanie. Podľa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa to týkalo pokusu vylákať v roku 2009 od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) eurodotácie v celkovej výške zhruba 120.000 eur.O aktivitách a kontaktoch talianskeho podnikateľa na Slovensku písal okrem iného pred svojou násilnou smrťou investigatívny novinár Ján Kuciak.