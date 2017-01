Košický útulok Oáza prichýlil počas mrazov ďalšie desiatky bezdomovcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Košice 8. januára (TASR) – Útulok pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach prichýlil počas mrazivého počasia v týchto dňoch ďalšie zhruba tri desiatky bezdomovcov. Nezisková organizácia Oáza – Nádej pre nový život zabezpečuje aj odvoz takýchto ľudí z ulíc, kde im hrozí zamrznutie, do svojho zariadenia.uviedol dnes pre TASR riaditeľ zariadenia a rímskokatolícky kňaz Peter Gombita. Stávajú sa však aj prípady, keď bezdomovci pomoc odmietajú a chcú zostať sami. Gombita skonštatoval, že celkový počet ľudí, ktorí využívajú útulok, je k dnešnému dňu určite vyšší ako 200.Miesta na prichýlenie ľudí bez domova pred zimou je v zariadení zatiaľ dosť. V zálohe sú aj kontajnerové domy, poskytnuté vlani mestom. V útulku môžu bezdomovci dostať oblečenie a stravu, zostať v ňom môžu aj počas dňa. Podľa riaditeľa by Oáza – Nádej pre nový život od prípadných darcov privítala palivo – drevo či palety na kúrenie, ako aj potraviny, oblečenia je zatiaľ dostatok.Aj občania môžu oznámiť prípady ohrozených ľudí bez domova na telefónnych číslach 0903-517-150 alebo 0948-443-481. Nezisková organizácia zabezpečí ich odvoz, pokiaľ budú súhlasiť, do svojho centra.