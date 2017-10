Košický zlatý poklad už pozná svojich víťazov

Negatíva v podaní Adriána Ondova

Ladies and genitals

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) - Najstaršia slovenská autorská pesničková súťaž už pozná tohtoročných víťazov. Rozhodlo sa o nich v sobotu večer v košickom Kulturparku. Do 33. ročníka Košického zlatého pokladu sa prihlásilo 140 piesní.Na základe rozhodnutia výberovej komisie a SMS hlasovania poslucháčov Rádia Slovensko sa do finále prebojovalo 12 skladieb z celého Slovenska. Víťazov 14. októbra vybrala odborná porota v zložení Igor Timko, Peter Bič, Viktória Vargová, Juraj Vančík, Jindřich Bardon, Richard Jajcay a Juraj Hidvéghy.Na 1. mieste sa umiestnila pieseň Negatíva v podaní autora Adriána Ondova, ktorý si odniesol finančnú cenu 1 000 eur. Absolútny víťaz rovnako dostane priestor na nahrávanie svojej piesne v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu.Skladba Sladké časy mám pred sebou autora Jordána Doriča a Milana Hredzáka v podaní skupiny LADIES AND GENITALS získala 2. miesto a finančnú cenu 750 eur. Na 3. mieste s finančnou cenou 500 eur skončila pieseň Miesto, kde spala láska autora Vladimíra Bisa a Váry Adama v podaní skupiny CATHARSIC.„Je prirodzené, že každá generácia má svoje hudobné idoly a ja verím, že aj vďaka Košickému zlatému pokladu bude mať tá najmladšia svoje. Som naozaj rád, že RTVS aj prostredníctvom tejto súťaže ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu tvorby mladým hudobníkom a v rozhlasovom éteri ponúka novú slovenskú hudbu.""Ako organizátora ma najviac teší fakt, že Košický zlatý poklad je kvalitnou a renomovanou súťažou, ktorá každoročne oslovuje veľký počet autorov, interpretov a jej laureátom pomáha etablovať sa na našej hudobnej scéne. Víťazom gratulujem a teším sa na ďalší, už 34. ročník,“ povedal riaditeľ Štúdia RTVS Košice a zároveň riaditeľ súťaže Košický zlatý poklad Juraj Hidvéghy.Televízny hudobný dokument z podujatia odvysiela Dvojka v sobotu 4. novembra o 18:00.Pesničková súťaž Košický zlatý poklad vznikla v roku 1980, jej vyhlasovateľom a organizátorom je Štúdio RTVS Košice.Doposiaľ na nej zaznelo 361 nových pôvodných slovenských piesní a k jej úspešným finalistom patrili napríklad Beáta Dubasová, Peter Nagy, skupiny No Name, Nocadeň, Iconito, Marián Čekovský, Peter Cmorík či Tomáš Buranovský.style="text-decoration: underline">Košický zlatý poklad už pozná svojich víťazov © SITA Všetky práva vyhradené.