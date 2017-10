Košický zlatý poklad vyhral Adrián Ondov so skladbou Negatíva

Košický zlatý poklad. Foto: Facebook Košický zlatý poklad 2017 Foto: Facebook Košický zlatý poklad 2017

Bratislava 15. októbra (TASR) – Adrián Ondov s vlastnou skladbou Negatíva sa v sobotu večer stal víťazom 33. ročníka populárnej autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Za víťazstvo získal prémiu 1000 eur a možnosť nahratia víťaznej piesne v profesionálnom štúdiu RTVS.Druhé miesto v košickom Kulturparku získala skupina z Michaloviec, ktorá si hovorí Ladies & Genitals, s piesňou Sladké časy mám pred sebou od autorov Jordána Doriča a Milana Hredzáka. Ako cenu si odnáša prémiu 750 eur.Na treťom mieste skončila bratislavská skupina Catharsic s piesňou Miesto, kde spala láska autorov Vladimíra Bisa a Adama Váryho. Zároveň získali prémiu 500 eur.Adrián Ondov zo Spišskej Novej Vsi má 18 rokov, je študentom bilingválneho Gymnázia Javorová v Spišskej Novej Vsi so zameraním na anglický jazyk. Prvýkrát zažil veľkú slávu, keď zaznelo jeho meno.uviedol pre TASR dnešný víťaz.Vo finálovej dvanástke sa dnes večer predstavili aj speváčka Nikola Kolačkovská s vlastnou skladbou Sama sebou, skupina The Breeze s piesňou Richarda Kráľoviča Šípková princezná, skupina Kvet z Alokatu s piesňou Agnesy Krnáčovej Obavy, skupina Calla so skladbou Pod jabloňou dvojice autoriek Katarína Pončáková a Eva Hájdová, formácia MF s pesničkou Na výber nikto nemá autorov Lukáša Psotného a Moniky Hajšovej, speváčka Zdenka Poklenbová s vlastnou skladbou Krídla, skupina Pomaranč so spoločnou kompozíciou Herpes, speváčka Alexandra Kešeľová s vlastným songom a s prispením Rastislava Belanského Fénix a spevák Matúš Kohút s vlastnou skladbou Táto noc.O výsledku finálovej dvanástky rozhodovala porota v zložení Igor Timko, Peter Bič, Viktória Vargová, Juraj Vančík, Jindřich Bardon, Richard Jajcay a riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy. V súťaži bolo spolu 140 skladieb, z ktorých o šestici finalistov rozhodla výberová komisia a druhú šesticu vybrali prostredníctvom SMS hlasovania poslucháči Rádia Slovensko.povedal pre TASR riaditeľ štúdia RTVS Košice a zároveň riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy.Prvý ročník Košického zlatého pokladu sa uskutočnil v roku 1980. Od svojho vzniku vytvára priestor na prezentáciu a propagáciu tvorby mladým autorom a interpretom pôvodnej slovenskej populárnej hudby. V priebehu predchádzajúcich ročníkov zaznelo celkovo 349 nových slovenských piesní. Tu urobili prvé kroky dnes veľmi známi interpreti Beáta Dubasová, Peter Nagy, Peter Cmorik, Ivo Bič, Lukáš Adamec či skupiny Mukatado, Nocadeň a No Name.