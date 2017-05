KOSOVÁ:Spájanie značky UNESCO s podporou turizmu je o porozumení

Na snímke Jánošíkova skala v biosférickej rezervácii Poľana. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bardejov 5. mája (TASR) – Prišiel čas, aby sme sa na lokality svetového dedičstva na Slovensku nepozerali iba ako na pamiatky, ktoré je potreba uchovať pre ďalšie generácie, ale aj ako na miesta, ktoré je potrebné propagovať ako atraktívne turistické destinácie. Pred začiatkom dnešnej konferencie v Bardejove, ktorá sa týka využitia značky UNESCO pre trvalo udržateľný cestovný ruch, to pre TASR uviedla generálna riaditeľka Pamiatkového úradu (PÚ) SR Katarína Kosová.Pripomenula, že podobná konferencia sa konala taktiež v Bardejove v roku 2010." upozornila Kosová s tým, že práve optimálny prierez týchto dvoch svetov formuje pojem udržateľnosti v cestovnom ruchu.Význam konferencie vidí v tom, že sa môžu lepšie zoznámiť aktéri, ktorí do celého procesu vstupujú – od vládneho či finančného sektora, kultúrnych inštitúcií, cez regionálne a miestne samosprávy až po miestnych aktivistov.uviedla generálna riaditeľka PÚ SR.Riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) biosférickej rezervácie Poľana Vladimíra Fabriciusová, ktorá bude taktiež jedným z rečníkov konferencie, vníma podujatie ako platformu pre spájanie v oblasti destinačného turizmu. "uviedla Fabriciusová, ktorá v tomto roku získala Cenu Michela Batissa udeľovanú najlepším svetovým manažérom biosférických rezervácií UNESCO.Fabriciusová sa prihovára aj za vznik strešnej organizácie, ktorá by sprostredkovala Slovensko ako komplexnú destináciu s diverzitou kultúrneho a prírodného dedičstva a pamiatkového bohatstva. Inšpiráciou by mohla byť podobná organizácia vo Švajčiarsku World Heritage Experience Switzerland. Tá spolupracuje s aktérmi v cestovnom ruchu ponúkajúcimi destinačné produkty zamerané na 12 švajčiarskych lokalít Svetového dedičstva UNESCO. Zástupca tejto organizácie Kaspar Schürch bude jedným zo zahraničných expertov, ktorí vystúpia v rámci panelových diskusií.Bardejovská konferencia je súčasťou aktivít, ktoré sa konajú pri príležitosti Medzinárodného roku trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj, za ktorý rok 2017 vyhlásilo 70. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN). Zároveň je otváracím podujatím projektu UNESCO Svetové dedičstvo a udržateľný cestovný ruch, ktorý sa má implementovať na Slovensku.Konferencia by sa preto mala venovať základným pilierom programu, ktorými sú podpora domácich a zahraničných investícií do rozvoja cestovného ruchu, prepojenie cestovného ruchu na lokálnych dodávateľov tovarov a služieb, investícia do vzdelania o národných a svetových pamiatkach a budovanie kapacít v turistickom sektore.Konferencia sa začína dnes o 09.00 h, jej priebeh možno sledovať prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.