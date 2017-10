Kosovo má 42 nových srbských sudcov a 14 žalobcov

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 24. októbra (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci vymenoval v utorok do funkcie 42 srbských sudcov a 14 žalobcov. Stalo sa tak v súlade s obsahom srbsko-kosovskej medzivládnej dohody spred viac ako dvoch rokov, čo znamená ďalší malý krok na ceste k normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou.Sudcovia mali zložiť prísahu do rúk hlavy štátu už 17. októbra, vtedy sa však do Prištiny nedostavili. Thaci následne obvinil Belehrad, že zabránil začleneniu srbských sudcov do systému kosovskej justície, na čo srbská strana nereagovala.Etnické rozdelenie by v kosovskej justícii nemalo v zmysle dohody z februára 2015 jestvovať, justičný personál kosovských sudcov srbskej i albánskej národnosti by mal úzko spolupracovať. Etnická štruktúra sudcov a ďalších zamestnancov justície by však mala zodpovedať etnickej štruktúre obyvateľstva v danom regióne.