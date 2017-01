Kosovo žiada Haradinajovo prepustenie, Paríž na túto žiadosť nereaguje

Demonštrant drží transparent počas protestu v kosovskej metropole Priština 6. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština/Paríž 6. januára (TASR) - Kosovská vláda dnes vyzvala francúzske úrady, aby prepustili bývalého kosovského premiéra Ramusha Haradinaja, zadržaného na základe srbského zatykača vzťahujúceho sa na osoby spojené s údajnými vojnovými zločinmi. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa dnes k tejto výzve odmietlo vyjadriť.Haradinaj slúžil ako povstalecký veliteľ počas kosovského konfliktu v rokoch 1998 a 1999, ktorý viedol k vyhláseniu nezávislosti Kosova.Pred francúzskym veľvyslanectvom v Prištine sa dnes zišli stovky bývalých kosovských povstalcov a sympatizantov kosovských opozičných strán a žiadali Haradinajovo prepustenie.Haradinaja, ktorý je v súčasnosti opozičným lídrom v Kosove, zatkli na letisku v meste Mulhouse, informovala vo štvrtok britská stanica BBC.Príslušný francúzsky súd vo štvrtok rozhodol, že Haradinaj zostane vo vyšetrovacej väzbe až do prijatia rozhodnutia ohľadom žiadosti o jeho vydanie srbským úradom. Súd vo Francúzsku momentálne čaká na oficiálnu žiadosť Srbska a až po tom vytýči termín súdneho vypočúvania.Kosovský premiér Isa Mustafa dnes naliehal na francúzsku vládu, aby brala do úvahy, žeKosovský minister zahraničných vecí Enver Hoxhaj medzičasom informoval, že kosovská vláda v reakcii na Haradinajovo zadržanie vo Francúzsku dnes zamietla žiadosť srbského prezidenta Tomislava Nikoliča, ktorý chcel zavítať do Kosova.Srbský premiér Aleksandar Vučič vo štvrtok vyjadril nádej, že Francúzsko Haradinaja vydá Srbsku a nedovolí tak, aby politika zasahovala do záležitostí justície.Haradinaj dnes na svojom konte na sociálnej sieti Facebook vyslovil ľútosť, že FrancúzskoHaradinaj bol zadržaný už v roku 2015 v Slovinsku, avšak tamojšie orgány ho čoskoro prepustili na slobodu. Počas konfliktu v 90. rokoch bol veliteľom Kosovskej oslobodzovacej armády. Belehrad ho obviňuje z toho, že dohliadal na mučenie a vraždy etnických Srbov, čo však on opakovane poprel.Haradinaj odstúpil z funkcie kosovského ministerského predsedu iba po 100 dňoch, pretože čelil zmieneným obvineniam. Súd počas jeho posledného procesu v roku 2012 vyhlásil, že neexistujú dôkazy, ktoré by podporovali tieto obvinenia. Kosovo vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska, čo však Belehrad neuznal.Kosovo vyhlásilo svoju nezávislosť od Srbska v roku 2008, ale Srbsko tento krok - na rozdiel od Francúzska a väčšiny európskych krajín - neuznáva.