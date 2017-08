Kosovská polícia zadržala na hraniciach so Srbskom podozrivú skupinu

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Priština 9. augusta (TASR) - Kosovská polícia dnes informovala, že na hraniciach so Srbskom zadržala šiestich Rusov a piatich Srbov, ktorí sa pokúšali o nelegálne prekročenie hraníc.K zadržanou došlo v utorok, spresnila s odvolaním sa na políciu agentúra AP. Podľa nej ruskí a srbskí občania prišli k hraniciam dvoma autami so srbskými evidenčnými číslami.Kosovská polícia dostala avízo, že srbskí a ruskí občania sa chcú pokúsiť o ilegálne prekročenie hraníc do Kosova v blízkosti mesta Podujevo, spresnila agentúra RIA Novosti. Mužov zadržali neďaleko tabule upozorňujúcej na blízkosť hranice, ktorú tam inštalovali mierové sily KFOR.Zadržaných Rusov a Srbov zadržiava a vypočula kosovská pohraničná polícia. Úrad prípad oznámili ruskej diplomatickej misii v Kosove.Nezávislosť od Srbska vyhlásilo Kosovo v roku 2008. Tento krok neuznala ani Moskva, ani Belehrad. Kosovo pre mnohé štáty, najmä však tie, ktoré neuznávali jeho nezávislosť, zaviedlo vízový režim. Do Kosova tak môžu buď pricestovať s kosovským vízom, alebo musia mať platné vízum pre vstup do schengenského priestoru, dodala RIA Novosti.