Kosovskú fotografku zadržali: Chcela vystavovať fotky UÇK

Belehrad/Priština 31. mája (TASR) - Kosovskej fotografke Elize Hoxhovej zabránili v stredu vstúpiť do Srbska so symbolmi bývalej Kosovskej oslobodzovacej armády (UÇK) - fotografie mali smerovať na výstavu zameranú na podporu zlepšenia kosovsko-srbských vzťahov. Informuje o tom spravodajský server Balkaninsight.com.Hoxhovej zakázali na územie Srbska preniesť niekoľko fotografií a katalóg určený na výstavu s vlajkami Kosova a Albánska, ako aj symbolmi UÇK.Fotografka bola v skupine ďalších umelcov z Kosova, ktorých cestou na tohtoročný festival, čo sa v stredu večer začal v Belehrade, zadržali na dve hodiny na hraniciach so Srbskom. Festival je zameraný na kultúrnu výmenu medzi umelcami Kosova a Srbska. Skupinu umelcov z Prištiny po kontrole pustili ďalej - avšak bez kontroverzných fotografií.Ako uviedol Kushtrim Koliqi - riaditeľ jednej z neziskových skupín organizujúcich festival -, incident na hraniciach je dôkazom, že prebiehajúci dialóg medzi Kosovom a Srbskom sprostredkovaný Európskou úniou je fiaskom.Hoxhová je v Kosove známou umelkyňou, ktorá v 90. rokoch pracovala pre kosovské noviny ako fotoreportérka. Po incidente novinárom povedala, žeRozhodnutie srbských úradov zadržať fotografie kritizovali aj kosovskí politickí predstavitelia, píše Balkaninsight.Srbské ministerstvo vnútra podľa servera Novosti.rs uviedlo, že