Kosovský parlament si zvolil predsedu v osobe Kadriho Veseliho

Kadri Veseli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 7. septembra (TASR) - Poslanci kosovského parlamentu zvolili dnes v Prištine za jeho predsedu Kadriho Veseliho (50), ktorý už zastával túto funkciu v minulosti. Podporilo ho 62 zo 120 zákonodarcov, 52 prítomní hlasovali proti.Parlamentná väčšina by v sobotu mala zvoliť aj nový vládny kabinet, čím by sa trojmesačná vnútropolitická kríza v krajine mala skončiť.Kosovská stredopravicová koalícia na čele s Demokratickou stranou Kosova (PDK) podpísala pred troma dňami dohodu o vytvorení vlády s Alianciou nového Kosova (AKR).Dezignovaným kosovským premiérom je niekdajší líder povstalcov Ramush Haradinaj (49), považovaný v Srbsku stále za vojnového zločinca. Ten sa však paradoxne môže stať predsedom kosovskej vlády len s podporou zákonodarcov zastupujúcich srbskú menšinu v Kosove.Nie všetci Kosovčania vnímajú momentálne rozloženie síl na politickej scéne pozitívne a pretože mnohí z nich spájajú novú vládu s korupciou a bezperspektívnosťou, už niekoľko dní smerujú z krajiny do Nemecka.Už pred troma rokmi sa smerom na Západ vydali z Kosova za podobnej politickej konštelácie desaťtisíce ľudí, z ktorých väčšina sa však medzičasom vrátila do krajiny.