Kostol zo 14. storočia chcú Zacharovce zachrániť

Na snímke kostol zo 14. storočia v Zacharovciach v okrese Rimavská Sobota, dňa 24. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Branislav Caban Foto: FOTO TASR - Branislav Caban

Zacharovce 24. júla (TASR) – Záchrana a obnova miestneho kostola zo 14. storočia, ktorý je v súčasnosti v zlom technickom stave, patrí medzi dlhodobé plány samosprávy obce Zacharovce pri Rimavskej Sobote. Ako TASR informovala starostka Ružena Gembická, chrám bol pôvodne vo vlastníctve štátu, obec ho však spolu s aktívnymi mladými ľuďmi pred niekoľkými rokmi získala do svojho vlastníctva a chce cez projekty získavať prostriedky na rekonštrukciu.uviedla starostka s tým, že na jej opravu, ktorá bola realizovaná v roku 2015, získala samospráva grant 14.000 eur z ministerstva kultúry.dodala Gembická s tým, že financie sa samospráve nepodarilo získať ani sponzorsky od podnikateľských subjektov.V uplynulom období však Zacharovce získali ďalší grant vo výške 11.000 eur, ktorý podľa starostky už majú na účte.konkretizovala.Niekedy v budúcnosti, ak sa podarí získať dostatok financií, by samospráva podľa starostky chcela pri kostole znovu postaviť i vežu, ktorú by okrem iného mohli využívať turisti na rozhľad po okolí.doplnila Gembická, podľa ktorej je v pláne i vytvorenie oddychovej zóny v okolí svätostánku.Kostol v Zacharovciach pred niekoľkými desaťročiami využívala na náboženské obrady Reformovaná cirkev. Nepožiadala však o jeho vrátenie do svojho vlastníctva, postupne začal chátrať a plánovaná oprava nebola realizovaná. Bohoslužby sa preto namiesto chrámu postupne začali konať v budove neďalekej fary. Pri kostole pôvodne stála aj 35-metrová veža z 19. storočia, avšak v roku 2002 sa pre narušenú statiku zrútila.