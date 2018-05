Kostýmový výtvarník Milan Čorba skonal pred piatimi rokmi

Na snímke kostýmový výtvarník Milan Čorba, archívne foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke vystavené divadelné kostýmy popredného slovenského kostýmového výtvarníka Milana Čorbu (1940 – 2013) počas vernisáže Odraz obrazu v Bratislave 31. marca 2016. Expozícia bola ocenená Zlatou medailou za divadelnú architektúru na Pražskom Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2015 a jej autorom je slovenský scénograf pôsobiaci v Poľsku Boris Kudlička. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) - Umelecká obec prišla pred piatimi rokmi 12. mája 2013 o skvelého výtvarníka. Známy kostýmový výtvarník, scénograf a pedagóg Milan Čorba, manžel herečky Emílie Vášáryovej, podľahol chorobe, ktorá ho už dlhší čas trápila.Do slovenskej scénografie priniesol nové poňatie kostýmu, spočívajúce v zdôrazňovaní životnosti a vierohodnosti dramatickej postavy, ku ktorému ho inšpirovala pôvodná práca v televízii. Formovali ho zásadné dejinné pohyby dvadsiateho storočia, patril ku generácii, ktorá položila základy modernej slovenskej kultúry, a snažila sa o udržanie kontinuity s humanistickými tendenciami predvojnových umeleckých hnutí. Bola to generácia, ktorá prekonávala provincionalitu a upozorňovala na potrebu komunikácie so svetom.Milan Čorba sa narodil 26. júla 1940 v Bratislave. Študoval na Vysokej škole pedagogickej a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. V roku 1963 začínal v Československej televízii v Bratislave. Ku kariére kostýmového výtvarníka mu pomohla náhoda. Do televízie totiž nastúpil so zámerom písať scenáre o dejinách umenia v strednej Európe, ale pretože sa jeho práca posunula až o rok, poslali ho na výtvarné oddelenie.Po sovietskej invázii v roku 1968 zopár absolventom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) založili malé pivničné Divadlo na korze (dnes Divadlo Astorka Korzo'90) v Bratislave, v ktorom pôsobil aj Milan Čorba. S tvorivým tímom tu strávil tri roky svojho života. Od roku 1974 bol pedagógom na VŠMU v Bratislave, kde pôsobil aj vo funkcii dekana a neskôr aj rektora. Vyučoval kostýmovú tvorbu a hmotnú kultúru. V Slovenskom národnom divadle (SND) pôsobil od roku 1984, spolupracoval tiež s divadlami v Prahe, Brne, Martine, vo Zvolene a v Prešove.Predmetom záujmu Milana Čorbu bolo divadlo, televízia a film. Navrhol kostýmy do vyše 40 filmov. Od prvej televíznej inscenácie (Čas svojho žitia - 1964) sa sústreďoval na skúmanie textu hry, vzájomných vzťahov postáv, doby a prostredia príbehu a na úvahy o práci réžie a kamery, pričom mal neustále na zreteli osobnosť konkrétneho herca. Prvý film, na ktorom pracoval, bola Zmluva s diablom v roku 1967, neskôr pracoval aj na snímkach Balada o siedmich obesených (1968), seriál Taková normální rodinka (1971), Očovské pastorále (1973), Mário a kúzelník (1976), Ružové sny (1976), Krutá ľúbosť (1978), Tisícročná včela (1983), O sláve a tráve (1984), Utekajme, už ide (1986), Neďaleko do neba (1987), Orbis Pictus (1997), Obsluhoval jsem anglického krále (2006), Román pro muže (2010) a iné.Manželský umelecký zväzok tvoril so známou slovenskou herečkou Emíliou Vášáryovou. Žili spolu v naplnenom manželstve vyše tridsať rokov. Manželia patrili vždy k tým najreprezentatívnejším a najelegantnejšie odetým párom. Spolu mali syna Juraja.Umelec Milan Čorba zomrel 12. mája 2013 v Bratislave vo veku nedožitých 73 rokov.V apríli 2010 sa Milan Čorba stal držiteľom Krištáľového krídla za celoživotné dielo. V novembri 2013 udelil Literárny fond Milanovi Čorbovi in memoriam cenu za celoživotné dielo z oblasti divadla. V júni 2015 získala expozícia venovaná Milanovi Čorbovi na 13. ročníku svetovej výstavy Pražské Quadriennale ocenenie - Zlatú medailu za divadelnú architektúru.Na predvianočné pulty v roku 2015 prišlo DVD s celovečerným dokumentárnym filmom režiséra Martina Šulíka pod názvom Milan Čorba.