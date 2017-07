Kotleba chce znížiť počet poslancov, o svojej kandidatúre rozmýšľa

Na snímke predseda BBSK Marian Kotleba. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 12. júla (TASR) - Zo 49 na 44 chce predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba (ĽSNS) znížiť počet krajských poslancov v budúcom volebnom období. Okrem šetrenia by malo byť najväčším benefitom zníženie regionálnych rozdielov v zastúpení jednotlivých okresov v zastupiteľstve samosprávneho kraja.uviedol Kotleba na dnešnej tlačovej konferencii.Úrad BBSK napríklad navrhuje, aby sa počet poslancov za okres Banská Bystrica znížil zo súčasných osem na päť. Zníženie počtu poslancov o dvoch navrhuje v okrese Rimavská Sobota. Naopak, napríklad v okrese Banská Štiavnica či Krupina chce zvýšiť ich počet o jedného. Podľa Kotlebu úrad týmto krokom ušetrí za celé volebné obdobie asi 250.000 eur, ktoré môže využiť na iné ciele.Návrh musí byť prijatý poslancami BBSK. Predseda samosprávneho kraja ho chce predložiť na zastupiteľstvo, ktoré bude 24. júla. Ak by poslanci návrh neschválili, podľa Kotlebu by sa nemusel dodržať termín, na to určený predsedom Národnej rady SR. Návrh BBSK však pokladá za optimálny a je ochotný o ňom ďalej diskutovať.Na otázku, či je už rozhodnutý kandidovať za predsedu BBSK, Kotleba odpovedal, že priebežne nad tým rozmýšľa.