Kotleba odsudzuje interrupcie, zabitie detí počas holokaustu neodsúdil

Marián Kotleba, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - V minulosti popieral holokaust, dnes obhajuje zákaz interrupcií a hovorí, že nikto nemá morálne právo zabrániť narodeniu detí. Zabíjanie nenarodených detí šéf ĽSNS Marian Kotleba v pondelok v pléne odmietol, ale dosiaľ nepovedal jasne svoj názor na holokaust, pri ktorom fašisti zabili milióny ľudí vrátane detí.Do diskusie o návrhu ĽSNS zakázať interrupcie sa hlásia takmer výlučne kotlebovci. Odsudzujú interrupcie, ale ani jeden z nich nekritizuje zabitie detí počas holokaustu. Ani to, že ich kolega Milan Mazurek pred časom slovne útočil na moslimskú matku s dieťaťom, ktorých musela chrániť polícia. Na rodinu lietali vtedy kamene.V pléne, kde kotlebovci diskutujú sami so sebou, sedí len niekoľko poslancov iných politických strán. Je to posledný bod programu. Po jeho prerokovaní sa rokovací deň skončí, hlasovať sa má až v utorok o 11.00 h.