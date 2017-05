KOTLEBA: Oligarchovia zistili, že s nami sa obchody robiť nedajú

Marián Kotleba Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Snaha o rozpustenie ĽSNS je bojom oligarchov proti jedinej skutočnej opozičnej strane. Tvrdí to predseda strany Marian Kotleba, podľa ktorého sa úroveň demokracie posunula späť do 50-tych rokov.povedal na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente Kotleba.Reagoval na to, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie Kotlebovej politickej strany. Tento krok považuje Kotleba za politickú objednávku, za ktorou vidí vládnu koalíciu.Kotleba sa nazdáva, že ide aj o snahu zabrániť ĽSNS "". Načasovanie tomu podľa Kotlebu zodpovedá. Myslí si tiež, že rozpustením strany chcú zabrániť kotlebovcom delegovať svojho člena do štátnej volebnej komisie. Líder ĽSNS potvrdil, že majú pripravené viaceré alternatívy pre prípad zrušenia.Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal v stredu (24. 5.) na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie politickej strany Mariana Kotlebu ĽSNS. Najvyšší súd už v minulosti rozpustil Kotlebovu Slovenskú pospolitosť." vysvetlila Predajňová.Generálna prokuratúra týmto uzavrela prešetrovanie vo veci vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie tejto politickej strany.Premiér Robert Fico (Smer-SD) 9. mája vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby zakročili.uviedol.Fico hovoril o prejavoch extrémizmu spojených s pôsobením jednej z parlamentných strán. Upozornil, že politik tejto strany v televízii hovorí, že nemá názor na holokaust a iného predstaviteľa strany sprevádzali v televízii dvaja ozbrojení muži, ktorí ostentatívne ukazovali svoje zbrane. Podobne to podľa Fica bolo aj v 30. rokoch minulého storočia, keď Adolf Hitler chodil po Nemecku s príslušníkmi SA.