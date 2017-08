Kotlebova ĽSNS zaznamenala výrazný nárast voličov, podľa politológa môže mať ešte väčšiu podporu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 24. augusta - Nárast voličov strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko v ostatnom prieskume je výrazný. Musí sa však potvrdiť ďalšími prieskumami. Pre agentúru SITA to povedal politológ Ján Baránek.Reagoval tak na to, že strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko získala v najnovšom prieskume agentúry Polis 14,2 percenta hlasov respondentov. SNS by pritom v tom istom prieskume volilo 7,2 percenta opýtaných v prieskume.Baránek však tiež zdôraznil, že strana Mariana Kotlebu môže mať ešte viac voličov. S najväčšou pravdepodobnosťou totiž podľa neho pri tejto strane funguje fenomén skrytého voliča. Reálne môže mať podľa Baránka strana Kotlebu o štyri až päť percent viac voličov.Politológ tiež uviedol, že Smer-SD neuberá voličov Slovenskej národnej strane. Ak Slovenskej národnej strane niekto uberá percentá, tak je to podľa Baránka Kotlebova strana.Baránek na záver dodal, že SNS zaznamenala v prieskume pokles, no až časom uvidíme, či bude tento pokles stály. SNS sa podľa neho môže vrátiť na pôvodné preferencie. Dodal, že prieskum robili vo vypätej atmosfére a treba ho tak aj vnímať.