Kotlebovci by sa v prípade zrušenia ĽSNS mohli presunúť do ĽS Pevnosť

Marián Kotleba

Bratislava 12. júna (TASR) - V prípade zrušenia strany Mariana Kotlebu ĽSNS, by sa mohli jej predstavitelia presunúť do iného politického subjektu. Kotlebovci figurujú aj v Ľudovej strane Pevnosť Slovensko, ktorá sa pôvodne volala iba Ľudová strana. Nový názov má podľa registra politických strán od 8. júna. Štatutárom je poslanec za ĽSNS Martin Beluský. Ako prvý na to upozornil Denník N.O náhradnej strane pre kotlebovcov sa hovorí, odkedy generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie ĽSNS. Pokiaľ by k tomu prišlo, kotlebovci by mandáty v Národnej rade SR zrejme nestratili, ale mali by prísť o štátny príspevok. Zároveň by bez strany nemohli ďalej kandidovať. Kotlebovci už po podaní návrhu Čižnárom avizovali, že majú plán. Politickej činnosti sa len tak ľahko nechcú vzdať.Čižnár podal návrh 24. mája.vysvetlila hovorkyňa GP Andrea Predajňová.Generálna prokuratúra týmto uzavrela prešetrovanie vo veci vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie tejto politickej strany. Najvyšší súd už v minulosti rozpustil Kotlebovu Slovenskú pospolitosť.