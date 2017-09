Kotlebovci nasadzujú vlakové hliadky na hornom Zemplíne

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 20. septembra (TASR) – Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za stranu ĽS-Naše Slovensko Jozef Mihalčin na dnešnom brífingu, ktorý sa uskutočnil na železničnej stanici vo Vranove nad Topľou, oznámil, že od dnešného dňa ich strana nasadzuje vo vlakoch na hornom Zemplíne dobrovoľné hliadky. Dôvodom je zlá bezpečnostná situácia v tejto časti Prešovského kraja. Reagujú tým na podnety od občanov, ktoré im prichádzajú mailom alebo telefonicky, často aj anonymne.povedal Mihalčin.Podľa jeho slov podobné vlakové hliadky v kraji už fungujú na trati Poprad – Kežmarok aj smerom na Starú Ľubovňu. Teraz k nim pribudnú zemplínske trate. Vyberali ich na základe poznatkov, že sú exponované asociálmi, ktorí napádajú slušných občanov. Ich vlakové hliadky budú trojčlenné, pokiaľ by to bolo potrebné, vedia ich rozšíriť o ďalších dobrovoľníkov. Nasadia ich náhodne v rôznom čase a na rôzne spoje. Povinnosťou hliadok bude dávať pozor na bezpečnosť cestujúcich. V prípade, že zistia nejaký trestný čin, spacifikujú útočníka a privolajú políciu. Mihalčin uviedol, že cestovné lístky si členovia hliadok budú hradiť zo svojho vlastného vrecka.Ak by Mihalčin zvíťazil vo voľbách a stal sa predsedom PSK, neuvažuje o tom, že by inicioval získanie niektorých regionálnych železničných spojov pod správu kraj. Takýto krok považuje za trieštenie síl. Vlakové hliadky sú podľa jeho vyjadrenia legálne. Nemajú žiadne právomoci, ktoré by sa vymedzovali nad rámec bežného cestujúceho.O post predsedu PSK sa uchádzajú aj František Bednár z Popradu (Nezávislosť a Jednota), Ján Garaj z Prešova (NEKA), Pavol Gašper z Popradu (NEKA), Andrej Gmitter z Bardejova (NEKA), súčasný predseda PSK Peter Chudík zo Záborského (Smer-SD), Milan Majerský z Levoče (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA), Eduard Markovič z Popradu (NEKA), František Oľha z Prešova (Šanca), Miroslav Škvarek zo Svitu (SNS), Milan Šteiner z Prešova (Strana zelených Slovenska) a Jozef Šváč z Prešova (Nový parlament).