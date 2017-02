Kotlebovci podali pre domovú prehliadku trestné oznámenie

Neboli použité žiadne donucovacie prostriedky

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko má podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa a trestného činu krádeže na Generálnej prokuratúre v Bratislave.BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) podala dnes v súvislosti s domovou prehliadkou u Martina Žáčika trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa a trestného činu krádeže na Generálnej prokuratúre v Bratislave.Agentúru SITA o tom informoval podpredseda ĽSNS a poslanec NR SR Milan Uhrík. Podanie na generálnu prokuratúru ešte v utorok 7. februára avizoval predseda ĽS NS Marian Kotleba, podľa ktorého polícia počas domovej prehliadky u Martina Žáčika porušila viackrát zákon. Polícia oponuje, že domovú prehliadku urobila štandardne a bez donucovacích prostriedkov.Polícia v utorok 7. februára ráno urobila prehliadku v byte štatutára občianskeho združenia Naše Slovensko pomáha Martina Žáčika, ktorý je zároveň členom Kotlebovej strany. Ako po prehliadke informovala médiá trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, Martinovi Ž. doručili príkaz na prehliadku, avšak hneď na jej začiatku mal Martin Ž. zdravotné problémy. Policajti preto privolali rýchlu zdravotnú pomoc a muža previezli na ošetrenie do Fakultnej nemocnice v Trenčíne." uviedla v tlačovej správe Antalová. Polícia následne urobila domovú prehliadku "" dodala trenčianska policajná hovorkyňa.Prehliadke u štatutára občianskeho združenia Naše Slovensko pomáha Martina Žáčika predchádzalo vyšetrovanie polície. Vyšetrovateľ kriminálnej polície krajského riaditeľstva polície v Trenčíne 16. decembra 2016 začal trestné stíhanie pre zločin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. "" uviedla Antalová v tlačovej správe zo 7. februára.Následne polícia spracovala podnet pre prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín na podanie návrhu sudcovi pre prípravné konanie na vykonanie domovej prehliadky. Prokurátor sa s podnetom stotožnil a spracoval návrh. Na základe tohto návrhu príslušný sudca Okresného súdu v Trenčíne vydal príkaz na domovú prehliadku v zmysle Trestného poriadku u 43-ročného Martina Ž. z Trenčína, dodala v svojom utorkovom stanovisku polícia.Predseda ĽS NS Marian Kotleba tvrdí, že polícia počas domovej prehliadky u Martina Žáčika porušila viackrát zákon. Ako povedal v utorok 7. februára na tlačovej besede, pravdepodobne policajná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu vykonala politicky motivovaný zákrok.," uviedol Kotleba. Polícia podľa Kotlebu postupovala v rozpore s Trestným poriadkom, podľa ktorého policajti môžu úkony vykonávať od 7:00 do 20:00. Prehliadka sa však začala o 6:05. "" povedal s tým, že v tomto prípade nemožno hovoriť o neodkladnom úkone, keďže od posledného výroku uplynul rok a štvrť. Policajti porušili Trestný poriadok podľa Kotlebu aj v tom, ako postupovali pred začatím prehliadky. Zdôvodnil, že pred vykonaním prehliadky musí byť jasná výzva, ak nebude uposlúchnutá, môže dôjsť k prehliadke. "," povedal Kotleba, podľa ktorého policajti teda formálne prehliadku nezvládli.Kotleba tiež informoval, že domová prehliadka bola prerušená o 6:15, keď Žáčik skolaboval. Sanitka rýchlej zdravotnej pomoci k nemu prišla 6:25. Sanitkou bol odvezený do nemocnice v Trenčíne, kde je doteraz hospitalizovaný. Podľa Kotlebu si Žáčik vyzliekol po nástupe do sanitky bundu, ktorú si zavesil na jej dvere.," vyhlásil v utorok Kotleba.