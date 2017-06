Kotula sa po hosťovaní v Senici vrátil do Slovana

Vľavo Juraj Kotula. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. júna (TASR) - Do mužstva slovenského futbalového vicemajstra Slovana Bratislava sa vrátil odchovanec Juraj Kotula. Dvadsaťjedenročný obranca, ktorý od prípraviek pôsobí v Slovane, doteraz polroka hosťoval v FK Senica.Tam pôsobil počas jarnej časti ročníka 2016/17 a odohral jedenásť zápasov. Väčšinou nastupoval nie na svojom tradičnom poste pravého obrancu, ale na ľavom kraji defenzívnej formácie. Získal tak potrebnú hernú prax a v novej sezóne 2017/2018 zabojuje o pevné miesto v prvom mužstve "belasých".citoval Kotulu, ktorému ušla nominácia na finálový turnaj ME hráčov do 21 rokov, oficiálny web Slovana.