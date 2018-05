Koukalovej hrozí koniec kariéry, dlhodobým preťažovaním trpia mnohí

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Česká biatlonistka Gabriela Koukalová nebude pre pretrvávajúce problémy s lýtkami súťažiť ani v nasledujúcej sezóne. Vo Svetovom pohári neštartovala od 19. marca minulého roka, od vlaňajšieho leta nemohla naplno trénovať a v januári sa vzdala účasti na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.Jej návrat do diania je momentálne v nedohľadne a reálnejší sa zdá koniec aktívnej činnosti.povedala 28-ročná Koukalová pre server iDnes.cz. Bolesť v lýtkových svaloch vyplynula z preťaženia achiloviek. Prestala trénovať naplno, z dávok postupne uberala a dúfala v zlepšenie. Hoci neprišlo, na začiatku ročníka 2017/2018 odcestovala do švédskeho Östersundu, ale nevyšlo to a odvtedy trénovala už iba individuálne v rakúskom Obertilliachu.povedal algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD pre TASR.Koukalovú zasiahli ťažkosti už počas pretekárskej činnosti, u mnohých športovcov nastanú po skončení kariéry.pokračoval Przewlocki, podľa ktorého závisí liečba od konkrétneho problému: