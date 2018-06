Kováčik: Činnosť polície je pri objasňovaní korupcie nedostatočná

Na archívnej snímke špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Celkovo 117 páchateľov bolo vlani stíhaných pre korupčné trestné činy, čo je v podstate vyrovnaný stav ako v roku 2016, kedy bolo stíhaných 113 ľudí. Je to však výrazný podstatný pokles oproti roku 2015, kedy bolo pre korupčné trestné činy stíhaných 173 páchateľov. Uvádza sa to v správe o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za minulý rok, ktorú predložil špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dokument v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR.konštatuje Kováčik. Zároveň upozorňuje, že napriek existencii účinných inštitútov trestného práva procesného (použitie agenta, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, vyhotovovanie obrazových, obrazovo-zvukových a zvukových záznamov) umožňujúcich odhalenie a usvedčenie páchateľov korupčnej trestnej činnosti, bez spolupráce občanov a organizácií je odhaľovanie a postihovanie tohto druhu trestnej činnosti mimoriadne sťažené.Vo všeobecnosti možno ešte uviesť, že výsledok korupčného konania je spravidla výhodný pre obe strany tohto vzťahu.tvrdí Kováčik.Špeciálny prokurátor zároveň opakuje, že k efektívnemu boju proti korupčnej trestnej činnosti by po dôkladnej právnej analýze prispelo aj zavedenie tzv. testu integrity (spoľahlivosti).vysvetlil. Testu integrity by muselo predchádzať určité penzum informácií svedčiacich o tom, že príslušník alebo zamestnanec by takýto čin spáchal bez ohľadu na vykonanie tohto testu.ozrejmil.Napomôcť by podľa jeho slov mohla aj systematická preventívna činnosť vo forme pravidelného informovania občanov o škodlivých následkoch korupcie pre spoločnosť. Zároveň o tom, kde je možné korupciu oznámiť, aké sú následky neoznámenia korupčnej trestnej činnosti a aká ochrana a podpora je poskytovaná oznamovateľom korupcie.Od 1. januára 2017 došlo v trestnoprávnej rovine na úseku boja proti extrémizmu v Slovenskej republike k zásadnej zmene, keď agendu trestných činov extrémizmu prevzal v rezorte prokuratúry ÚŠP.dodal Kováčik.