Kovačócy na ME v trape štrnásty, puškárka Hyblerová 58.

Marián Kovačócy, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Výsledky:



ženy:



finále športová malokalibrovka 3x20: 1. Seonaid McIntoshová (V.Brit.) 458,5, 2. Franziska Peerová (Rak.) 457,3, 3. Jolyn Beerová (Nem.) 444,5, ..., v kvalifikácii 58. Jana HYBLEROVÁ (SR) 556

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 27. júla (TASR) - Z trojice slovenských reprezentantov sa v kvalifikácii trapu na majstrovstvách Európy v športovej streľbe v Baku darilo najviac Mariánovi Kovačócymu, ktorý skončil na 14. mieste. Po prvej časti bol desiaty, no celkový nástrel 117 mu na postup do šesťčlenného finále nestačil.Na 36. mieste klasifikovali Michala Slamku s nástrelom 112, 48. pozíciu obsadil Filip Marinov s nástrelom 108.V športovej malokalibrovke 3x20 získala zlato Britka Seonaid McIntoshová, slovenská reprezentantka Jana Hyblerová skončila v kvalifikácii na 58. mieste nástrelom 556. Medzi juniorkami v tejto súťaži sa do finále nedostala ani jedna Slovenka, najlepšia bola Dana Benková na 16. mieste výkonom 566. Spolu s Ivanou Olšanskou (564) a Klaudiou Kolarovskou (562) obsadili v súťaži družstiev štvrté miesto.