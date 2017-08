Kovács aj Buchinger predpovedajú triumf Mayweathera nad McGregorom

Tomi KID Kovács. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Americký boxer Floyd Mayweather by si mal bez väčších ťažkostí poradiť s írskym vyzývateľom Conorom McGregorom. Pred sobotňajším ostrosledovaným súbojom v Las Vegas si to myslia prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomáš Kovács aj Ivan Buchinger, slovenský šampión MMA organizácie M-1 Global.Zápas, ktorý ponúkne netradičnú konfrontáciu hviezdnych mien z prostredia profiboxu a MMA, vyvoláva od samého začiatku polemiky o športovej hodnote tohto duelu. Dôvodom je rozdielnosť oboch športov a z toho plynúce znevýhodnenie McGregora, keďže zápas prebehne podľa pravidiel boxu. Nesporná výhoda v prospech dosiaľ neporazeného (49-0-0) Mayweathera sa podľa Kovácsa musí nevyhnutne prejaviť aj v ringu.uviedol pre TASR bývalý úspešný pästiar s prezývkou Tomi KID.Šampiónovi UFC v dvoch hmotnostných kategóriách, pre ktorého to bude premiéra v profiboxe, nedáva veľké šance ani Buchinger.povedal pre TASR Buchinger, ktorý v minulosti zviedol s McGregorom vzájomný súboj.Buchinger aj Kovács vidia v zápase Mayweathera s McGregorom predovšetkým obrovský marketingový potenciál. Podľa predpovedí analytikov podujatie vygeneruje výnosy na úrovni 500 miliónov dolárov. Práve peniaze boli podľa Kovácsa dostatočnou motiváciou na to, aby si Mayweather opäť navliekol rukavice.dodal Kovács.