Kovaľčuk poprel dohodu s NY Rangers, túži po Stanleyho pohári

New York 14. apríla (TASR) – Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk vyvrátil tvrdenia o podpise zmluvy s niektorým z klubov NHL. Skúsený útočník tvrdí, že žiadne rokovania zatiaľ neprebehli.Kovaľčuk oznámil svoj úmysel vrátiť sa do NHL začiatkom tohto týždňa po tom, ako jeho tím SKA Petrohrad nestačil vo finále Západnej konferencie KHL na CSKA Moskva. Podľa neoficiálnych informácií mal uzavrieť dohodu s tímom New York Rangers, čo ale najnovšie poprel." uviedol podľa tsn.ca.Ruský kanonier nemôže rokovať so žiadnym klubom NHL až do nedele, keď oslávi 35. narodeniny. Následne môže súhlasiť s predbežnou zmluvou, ktorú však bude môcť podpísať až 1. júla. Najvážnejším uchádzačom o Kovaľčukove služby sú práve Rangers. Záujem "jazdcov" sa v médiách skloňuje už takmer rok. Rangers sa v tejto sezóne neprebojovali do play off, po druhý raz za posledných trinásť rokov, a netaja sa zámerom prebudovať káder. Pre Kovaľčuka bude pri potenciálnom návrate do NHL dôležitý tímový úspech.dodal.Kovaľčuk zaznamenal v tejto sezóne v 55 zápasoch KHL 65 bodov za 32 gólov a 33 asistencií. Minulý mesiac sa nechal počuť, že by si nikdy neodpustil, keby sa ešte nepokúsil získať Stanleyho pohár.