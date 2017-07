Kovaľčuk sa v novej sezóne nevráti do zámoria, pokračuje v KHL

Na archívnej snímke útočník petrohradského SKA Iľja Kovaľčuk Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

New York 5. júla (TASR) - Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk sa v sezóne 2017/2018 nevráti do zámorskej NHL. Informoval o tom agent 34-ročného útočníka Jay Grossman, ktorý zároveň potvrdil, že jeho klient zostane aj v nasledujúcom ročníku v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).Kovaľčuk sa chcel vrátiť do zámorskej profiligy, ktorú opustil v roku 2013 a zamieril do SKA Petrohrad. Jeho práva vlastní New Jersey Devils, ktorý s ním musel podpísať kontrakt a potom ho vymeniť do želanejsa pokúšali dohodnúť s niekoľkými tímami na výmenách, ale k dohode neprišlo.uviedol pre nhl.com generálny manažér New Jersey Ray Shero, ktorý za Kovaľčuka požadoval adekvátnu protihodnotu.Kovaľčuk si na návrat do NHL počká do budúceho leta, keď sa vo veku 35 rokov stane neobmedzeným voľným hráčom a bude môcť podpísať kontrakt s hocijakým tímom. Do veku 35 rokov totiž vlastní jeho práva New Jersey.