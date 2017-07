Kovaľčuk zostáva v KHL, s Petrohradom podpísal novú zmluvu

Na snímke útočník petrohradského SKA Iľja Kovaľčuk Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Petrohrad 10. júla (TASR) - Ruský hokejista Iľja Kovalčuk bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v Kontinentálnej hokejovej lige. So svojím doterajším zamestnávateľom SKA Petrohrad podpísal nový ročný kontrakt. Informovala o tom oficiálna webová stránka klubu.V uplynulých týždňoch sa špekulovalo o návrate Kovalčuka do zámorskej NHL. Práva na 35-ročného útočníka má stále tím New Jersey Devils. "Diabli" sa pokúšali dohodnúť s niekoľkými klubmi na výmene, ale k dohode neprišlo.Podľa zámorských médií sa bude Kovaľčuk pokúšať o "comeback" do NHL o rok, keď mu vyprší kontrakt s Devils a bude si môcť vybrať sám svoje nové pôsobisko. Elitný kanonier strieľal v profilige góly za Atlantu a New Jersey, počas 11 sezón odohral 816 zápasov základnej časti, v ktorých si pripísal rovnaký počas bodov za 417 presných zásahov a 399 asistencií. V play off má bilanciu 27 bodov (11+16) v 32 stretnutiach.