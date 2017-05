Kovalík otočil duel s Gombosom,zahrá si v hlavnej súťaži Roland Garros

Jozef Kovalík, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Kvalifikácia - finále:



Jozef KOVALÍK (SR) - Norbert GOMBOS (5-SR) 1:6, 6:4, 6:3

Paríž 26. mája (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prvýkrát v kariére prebojoval do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo finále kvalifikácie prehrával s piatym nasadeným krajanom Norbertom Gombosom 1:6, 0:3, no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj. Druhý set vyhral 6:4 a tretí 6:3. Slovensko bude mať v mužskom singli na parížskej antuke dvojnásobné zastúpenie. Martin Kližan sa vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku ATP dostal priamo do hlavného pavúka.Gombos v úvode zápasu proti Kovalíkovi potvrdzoval úlohu papierového favorita. Finalista minulotýždňového challengeru v nemeckom Heilbronne v prvom sete trikrát zobral súperovi podanie a suverénne si vyhrával svoj servis. Na začiatku druhého dejstva sa po rýchlom brejku ujal vedenia 3:0, Kovalík však nezložil zbrane, vyrovnal na 3:3 a v koncovke setu slávil úspech. V treťom sete trikrát prelomil podanie Gombosa a po prvý raz v kariére ho zdolal. Predchádzajúcich šesť duelov sa stalo korisťou rodáka z Galanty.