Kovalík senzačne vyradil Čiliča a postúpil do štvrťfinále v Chennai

Chennai 4. januára (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík sa v 2. kole dvojhry na hardovom turnaji ATP v indickom Chennai postaral o veľkú senzáciu. V pozícii kvalifikanta vyradil najvyššie nasadeného dvojnásobného šampióna Chorváta Marina Čiliča po takmer trojhodinovej trojsetovej bitke 7:6 (5), 5:7, 7:5. Pri prvej konfrontácii s hráčom Top ten získal najcennejší skalp v doterajšej kariére. Čilič je aktuálna svetová osmička a víťaz grandslamového US Open z roku 2014. V dueli o postup do prvého semifinále na ATP Tour nastúpi Kovalík proti mladému Rusovi Daniilovi Medvedevovi.Slovenský daviscupový reprezentant sa nezľakol súpera zvučného mena a od začiatku zápasu držal s Čiličom krok. V tajbrejku po dvojchybe síce prehrával 2:3, no od stavu 3:4 získal štyri body za sebou a prvý set sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve si Chorvát po rýchlom brejku vybudoval náskok 4:1. Kovalík nezložil zbrane, v ďalších minútach vyrovnal na 4:4, no v koncovke mal vďaka brejku v dvanástom geme navrch Čilič. V treťom sete Kovalík za stavu 5:5 prelomil súperovo podanie a pri vlastnom servise premenil hneď prvý mečbal. Predtým odvrátil tri brejkbaly. V Chennai má už istú prémiu 12.970 dolárov a 57 bodov do svetového rebríčka ATP Entry.