Kövér: Maďarsko je pripravené na dialóg s RE o zákone o mimovládkach

Na ilustračnej fotografii predseda Národného zhromaždenia Maďarskej republiky László Kövér. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 8. mája (TASR) - Maďarsko už viackrát deklarovalo, že je pripravené na konštruktívny dialóg s Radou Európy, a aj v budúcnosti je to jeho cieľom. Uviedol to dnes predseda maďarského parlamentu László Kövér v liste adresovanom komisárovi Rady Európy (RE) pre ľudské práva Nilsovi Muižnieksovi, ktorý nedávno kritizoval návrh zákona o mimovládnych organizáciách.Podľa agentúry MTI Muižnieks odkázal poslancom maďarského zákonodarného zboru, aby novelu neschválili.Kövér zdôraznil, že cieľom právnej normy predloženej štvoricou poslancov je docieliť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. "" zdôraznil Kövér.Výzvu na zastavenie implementácie novely vysokoškolského zákona a parlamentnej rozpravy o zákone o mimovládnych organizáciách adresovalo Maďarsku 27. apríla aj Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZRE). Odôvodnilo to stanoviskom expertov Benátskej komisie Rady Európy.V prijatom uznesení PZRE vyzýva Budapešť na "" s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, RE a ďalšími medzinárodnými organizáciami ohľadom dvoch uvedených zákonoch.Pri zákone o mimovládnych organizáciách PZRE prekáža, že o ňom navrhovatelia nediskutovali s verejnosťou, a tiež rozsah prerokúvaného návrhu, ktorý sa týka aj športových a náboženských organizácií.PZRE podľa oficiálneho vyhlásenia "".Maďarský premiér Viktor Orbán 26. apríla v Bruseli vyhlásil, že zákon o mimovládnych organizáciách má docieliť, aby vláda vedela, kto tieto organizácie financuje a koho záujmy zastupujú.