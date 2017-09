Kövér navrhol zriadiť parlamentnú skupinu V4 pre európske záležitosti

Predseda Národného zhromaždenia Maďarskej republiky László Kövér. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 25. septembra (TASR) - Návrh zriadenia parlamentnej skupiny "rýchlej reakcie" krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá by prednostne prerokovávala európske návrhy, predostrel dnes predseda maďarského parlamentu László Kövér v otváracom prejave schôdzky parlamentných výborov pre európske záležitosti krajín V4.Kövér na rokovaní v mestečku Sárospatak v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe podľa agentúry MTI spresnil, že navrhovaná česko-maďarsko-poľsko-slovenská parlamentná skupina by riešila záležitosti, o ktorých by sa v zmysle mechanizmu EÚ malo rozhodovať na stupni čo najbližšom k občanom.zdôvodnil predseda maďarského parlamentu.Kövér vyjadril názor, že vymenovaný orgán, akým je EK, by mal podliehať kontrole legitímneho parlamentu.uzavrel predseda.