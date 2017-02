KOZ: Pri súčasnom tempe príjmov dobehne Slovensko Nórsko za 389 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Slovensko zaostáva za európskymi krajinami v náraste miezd. Ak by chcela krajina dobehnúť v príjmoch napríklad Nórsko, trvalo by to Slovensku pri súčasnom tempe približovania až 389 rokov. Švajčiarske mzdy sa Slovákom nepodarí dobehnúť nikdy. Upozornila na to Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, ktorá sa zamerala na vývoj približovania miezd slovenských zamestnancov k príjmom občanov ďalších krajín Európy.KOZ porovnala priemerné mesačné čisté príjmy Slovákov a občanov v iných európskych krajinách. Štáty rozdelila do troch skupín. Prvou sú krajiny vyspelej Európy, kam patrí napríklad Švajčiarsko, Nórsko, Dánsko, Holandsko, kde priemerný čistý mesačný príjem je okolo 3000 eur. Druhou skupinou sú ďalšie rozvinuté štáty Európy, kam patrí Nemecko, Rakúsko či Malta s príjmom približujúcim sa k hranici 2000 eur. Do tretej skupiny rozvojových krajín odborári zaradili spolu so Slovenskom Poľsko, Česko, ale aj Maďarsko, kde je priemerný čistý príjem približne cez 700 eur.upozornila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.Ukázalo sa, že podiel slovenského príjmu na príjme európskych krajín je rôzny, v určitých prípadoch dokonca alarmujúci.skonštatovala Uhlerová.KOZ vyrátala, kedy by Slovensko mohlo dobehnúť európske štáty.doplnila Uhlerová.Slovensko je ale v súčasnosti zaujímavé pre niektorých zahraničných pracovníkov, najmä pre Litovcov, Rumunov či Bulharov. Podiel príjmu v Litve na príjme v SR je 81,41 %.dodala Uhlerová.KOZ chce preto tlačiť na to, aby sa príjmy na Slovensku zvyšovali, nakoľko to pomáha zvyšovať spotrebu a v konečnom dôsledku aj podporuje ekonomiku.uviedol prezident konfederácie Jozef Kollár.Pripomenul aj slová premiéra Roberta Fica, že v tomto volebnom období by malo Slovensko dosiahnuť priemernú životnú úroveň vyspelých krajín. KOZ pri rokovaní o zvyšovaní minimálnej mzdy bude trvať na tom, aby sa zachoval doterajší trend nárastu, ktorý bol za posledné dva roky na úrovni 8 %.