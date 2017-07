KOZ: Rast životného minima na Slovensku je nedostatočný

Na snímke viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) Monika Uhlerová počas tlačovej konferencie KOZ SR na tému Je životné minimum na Slovensku dostatočným minimom na prežitie? Ako si štát neváži svojich zamestnancov. Bratislava, 14. júla 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. júla (TASR) – Rast životného minima na Slovensku je nedostatočný. Viacerí poberatelia dávok sú tak ohrození rizikom chudoby. A to aj napriek tomu, že sa od 1. júla tohto roka suma životného minima zvýšila po štyroch rokoch na 199,48 eura. Tvrdí to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.uviedla na dnešnej tlačovej konferencii viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.KOZ preto považuje výšku životného minima za nedostatočnú. Nezvyšovanie životného minima v posledných rokoch má pritom negatívny vplyv na zvyšovanie ďalších dávok.vymenovala Uhlerová. Sumy niektorých dávok sú podľa nej veľmi nízke.myslí si Uhlerová.Rizikom chudoby sú tak ohrozené viaceré skupiny obyvateľstva. Ide napríklad o ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi.tvrdí Uhlerová. Zároveň uviedla, že napríklad len rodičovský príspevok alebo minimálny dôchodok sú nad sumou životného minima, ale ešte stále sú pod hranicou rizika chudoby.podotkla Uhlerová.KOZ preto vyzýva vládu k zmene valorizačného mechanizmu.dodala Uhlerová. V súčasnosti sa sumy životného minima upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu práce Štatistický úrad SR.Okrem zmeny valorizačného mechanizmu KOZ navrhuje aj ďalšie opatrenia. Zmeniť by sa mala výška nezdaniteľnej časti základu dane a naviazať ju na ukazovatele súvisiace s pracovnou činnosťou. Zvýšiť by sa mal aj strop pre príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a zahrnúť by sa mal aj príspevok člena odborovej organizácie do nezdaniteľnej časti základu dane. KOZ tiež navrhuje zaradiť plnenia zo sociálneho fondu medzi príjmy oslobodené od dane.