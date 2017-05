Kozák a Bakoš na MS nepocestujú. Od hokeja si nakrátko oddýchnu

Na archívnej snímke je útočník Martin Bakoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Lukáš Kozák sa napokon na MS 2017 nedostal. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. mája (TASR) - Hnev, smútok, sklamanie, to všetko sa dalo čítať z tváre Martina Bakoša, ktorý sa v utorok večer dozvedel, že nepocestuje s tímom na MS. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger mu oznámil vyradenie z kádra po záverečnom tréningu pred odchodom výpravy do Kolína nad Rýnom.Všeobecne sa očakávalo, že útočník Červenej hviezdy Kchun-lun nebude chýbať v konečnej nominácii, jeho vynechanie preto mnohých prekvapilo.iba ťažko hľadal slová 27-ročný krídelník. Cíger si po tréningu zavolal trojicu Lukáš Kozák, Patrik Lušňák a Martin Bakoš bokom a oznámil im krutý verdikt.poznamenal.Z jeho prejavu však bolo zrejmé, že ho to mrzí. Bakošovi sa v záverečnej príprave nedarilo podľa predstáv. Tréner mu na jej konci naznačil, že nemá pre neho na šampionáte miesto v prvých dvoch útokoch. Pravdepodobne by tak na neho pripadla iba pozícia trinásteho či štrnásteho útočníka. "Vyradenie z kádra je ešte čerstvé, preto Bakoš veľmi nerozmýšľal o ďalších krokoch.povedal.Aj Lukáš Kozák zobral správu o svojom vynechaní zo záverečnej nominácie športovo, i keď bolo na ňom badať, že ho to mrzí.vyhlásil obranca, ktorý začal sezónu v Trenčíne, potom pokračoval v Medveščaku Záhreb a napokon ju dohral v Martine.Aj Kozák si dá teraz od hokeja oddych a pravdepodobne pôjde na dovolenku.dodal.