Kozák bol s remízou proti Holandsku spokojný: Takéto zápasy posúvajú

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - Zápas dvoch polčasov odohrali slovenskí futbalisti v prípravnom súboji s Holandskom v Trnave. V prvom dejstve prvého domáceho duelu roka boli lepší, po góle Adama Nemca viedli, no v druhom prebrali opraty "oranjes" a zaslúžene vyrovnali na konečných 1:1. Zverencov trénera Jána Kozáka tiež podržal viacerými výbornými zákrokmi brankár Newcastlu Martin Dúbravka.Na trnavskom ŠAM v pomerne veľkom teple sa hralo agresívne a v kvalitnom tempe. To už "sokolom" v druhom polčase nesvedčalo, no proti výberu Ronalda Koemana, ktorý nedávno zdolal portugalských majstrov Európy 3:0, remízu ubránili.hodnotil 64-ročný kormidelník SR.Holandsko nepostúpilo na dva veľké turnaje za sebou (EURO 2016 a MS 2018), mužstvo je v prestavbe, napriek tomu má obrovskú kvalitu.objasnil Kozák.Slovákom pred dvojzápasom s Holandskom a Marokom vypadli až štyria stopéri, napriek tomu získali cenný výsledok.uviedol tréner SR, ktorý už myslí na najbližšieho súpera. Ním bude účastník MS v Rusku Maroko, hrať sa bude v pondelok v Ženeve (20.00 SELČ):Kozák odtrénoval na lavičke SR jubilejný 50. zápas, čo sa ešte žiadnemu mužovi nepodarilo. Dobrý súper, dobrý zápas i skvelá kulisa mu to spríjemnili, mal ale aj smutnejšie myšlienky:Tréner Holandska Ronald Koeman hodnotil súboj rovnakou optikou ako jeho slovenský kolega.