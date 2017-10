Kozák bude nervózne sledovať barážový osud. Aká je matematika postupu?

Na snímke tréner slovenských futbalistov Ján Kozák vo futbalovom zápase F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 vo futbale Slovensko - Malta dňa 8. októbra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 8. októbra (TASR) - Slovenská šanca na baráž o futbalové MS 2018 žije, reprezentačný tréner Ján Kozák však veľké očakávania nemá a tvrdí, že jeho tímu bude chýbať jediný bod. Slováci si v nedeľu ešte udržali teoretickú nádej, keď v zápase F-skupiny kvalifikácie zvíťazili v Trnave nad outsiderom z Malty 3:0 a do kariet im zahrala aj pomoc Slovinska, ktoré doma remizovalo so Škótskom 2:2.Kozáka potešil nedeľný suverénny výkon tímu.hodnotil na pozápasovej tlačovej konferencii.Slováci skončili vdruhí, do tabuľky druhých si berú 12 bodov a skóre +5. Či budú mať šancu zabojovať o šampionát v Rusku v novembrovej baráži, ukážu pondelňajšie zápasy v ďalších skupinách. Z pohľadu SR budú zaujímavé duely Wales - Írsko a Ukrajina - Chorvátsko, z ktorých potrebujú Slováci aspoň jeden nerozhodný výsledok. V hre je aj možnosť, že Srbsko prehrá s Gruzínskom, resp. Grécko nezdolá doma Gibraltár a súčasne Bosna a Hercegovina získa všetky body v Estónsku.Keď mal Kozák porovnať úspešnú kvalifikáciu o EURO 2016 vo Francúzsku s tou terajšou, ešte stále neukončenou, vyšlo mu, že jeden chýbajúci bod rozhodne.myslí si 63-ročný lodivod SR a priznal, že pondelok bude s veľkou nervozitou sledovať dianie v ďalších skupinách: