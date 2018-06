Kozák favorizuje na MS vo futbale juhoamerické tímy

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 11. júna (TASR) - Po načerpaní síl na rodinnej dovolenke v Turecku sa už tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák teší na futbalový vrchol sezóny - majstrovstvá sveta v Rusku (14. júna - 15. júla). Favorita vidí podľa vlastných slov v juhoamerických tímoch, "čierneho koňa" zasa v Afrike, ktorej zástupcovia ešte nikdy v histórii MS neprešli cez štvrťfinálové brány.povedal Kozák. Slováci skončili v F-skupine kvalifikácie MS 2018 za suverénnym Anglickom, do baráže sa ako najhorší tím z druhých miest neprebojovali. V konečnom zúčtovaní im chýbal jediný bod.Podľa Jána Kozáka sa môžu fanúšikovia tešiť na mesiac kvalitného futbalu.Tipnúť si, kto bude majster sveta, si 64-ročný lodivod slovenského tímu netrúfa. Niečo však načrtol:Na vrcholných podujatiach sa zvyknú rodiť prekvapenia. Na EURO 2016 sa o jedno postarali Islanďania, ktorí postúpili senzačne do štvrťfinále. A v podstate aj celkový triumf Portugalska možno zaradiť do tejto kategórie. Pred štyrmi rokmi na "mundiale" v Brazílii to medzi najlepšiu osmičku dotiahli Kostaričania, ktorých zastavili až v jedenástkovom rozstrele Holanďania.uviedol Kozák, ktorého zverenci si 4. júna v Ženeve zmerali v príprave sily s účastníkom MS Marokom a podľahli 1:2.