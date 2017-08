Kozák nominoval: Na Slovinsko a Anglicko sú prichystaní títo hráči

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy F-skupiny kvalifikácie MS 2018 so Slovinskom (1. septembra o 20.45 h v Trnave) a Anglickom (4. septembra o 20.45 SELČ vo Wembley):



brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň), Martin Dúbravka (AC Sparta Praha), Martin Polaček (Zaglebie Lubin)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Škriniar (Inter Miláno), Ján Ďurica (Trabzonspor), Norbert Gyömbér (AS Rím), Lukáš Štetina (AC Sparta Praha), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille), Róbert Mazáň (MŠK Žilina)

stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Juraj Kucka (Trabzonspor), Ján Greguš (FC Kodaň), Róbert Mak (PAOK Solún), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Vladimír Weiss (Al-Gharafa SC), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov)

útočníci: Adam Nemec (Dinamo Bukurešť), Michal Ďuriš (FK Orenburg)



Náhradníci:



brankári: Ján Novota (Debrecín VSC), Adam Jakubech (OSC Lille)

obrancovia: Lukáš Pauschek (FK Mladá Boleslav), Branislav Niňaj (Osmanlispor FK), Ľubomír Šatka (DAC 1904 Dunajská Streda), Dušan Švento (SK Slavia Praha)

stredopoliari: Filip Kiss (Ettifaq FC), Ivan Schranz (FK Dukla Praha), Róbert Pich (Slask Vroclav), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Matúš Bero (Trabzonspor)

útočníci: Adam Zreľák (1. FC Norimberg), Marek Bakoš (Viktoria Plzeň)



Realizačný tím:



tréner: Ján Kozák

asistent trénera: Štefan Tarkovič

tréner brankárov: Miroslav Seman

kondičný tréner: Martin Rusňák

videoanalytik: Michal Slyško

kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda

lekári: Vladimír Pener, Ján Baťalík

fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko

masér: Mário Prelovský

technický vedúci: Róbert Tomaschek



Ďalší program F-skupiny:



piatok 1. septembra (20.45 SELČ)



Malta - Anglicko

Litva - Škótsko

SLOVENSKO - Slovinsko



pondelok 4. septembra (20.45 SELČ)



Slovinsko - Litva

Škótsko - Malta

Anglicko - SLOVENSKO



Tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 6 4 2 0 10:2 14

2. SLOVENSKO 6 4 0 2 12:4 12

3. Slovinsko 6 3 2 1 6:3 11

4. Škótsko 6 2 2 2 9:10 8

5. Litva 6 1 2 3 6:11 5

6. Malta 6 0 0 6 2:15 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák nominoval na dvojzápas kvalifikácie MS 2018 proti Slovinsku (1. septembra o 20.45 h v Trnave) a Anglicku (4. septembra o 20.45 SELČ vo Wembley) 24 hráčov vrátane dvoch nováčikov.Ako problémový sa javí stopérsky post, proti Slovinsku totiž nemôže pre trest za žlté karty nastúpiť stabilná dvojica zo stredu obrany Martin Škrtel - Ján Ďurica, oba zápasy vynechá iný zranený zadák Kornel Saláta. Naopak, po dištanci v júnovom zápase s Litvou sa do národného tímu vracia dvojica Juraj Kucka - Adam Nemec. Premiérovú pozvánku do národného tímu dostali Róbert Mazáň (MŠK Žilina) a Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov).V nominácii nechýba brankár Matúš Kozáčik, ktorý sa po zranení a operácii vrátil medzi žrde svojho materského klubu Viktoria Plzeň v nedeľňajšom víťaznom súboji s Jihlavou. Predtým naposledy chytal ešte 6. mája proti Jabloncu. V Litve ho nahradil Martin Dúbravka, ktorý však po letnom prestupe z Liberca stratil miesto v základnej zostave pražskej Sparty.K postupu, resp. účasti v baráži, sa môžu Slováci priblížiť v prípade víťazstva nad Slovinskom. Slovákom patrí 2. miesto v tabuľke F-skupiny so ziskom 12 bodov. Vedie Anglicko (14 bodov), Slovinsko zaostáva za Kozákovými zverencami len o jediný bod. V septembri minulého roka ich v Ľubľane zdolalo 1:0 gólom Kronavetera a uštedrilo im zatiaľ poslednú kvalifikačnú prehru. Slováci po neúspešnom vstupe (0:1 doma s Anglickom a 0:1 v Slovinsku) vyhrali nasledujúce štyri stretnutia a vrátili sa do bojov o šampionát v Rusku. Naposledy v júni vyhrali v Litve 2:1.Po septembrovom termíne vyvrcholí kvalifikácia dvoma záverečnými kolami. Piateho októbra cestujú Slováci do Škótska, 8. októbra končia doma s Maltou.