Kozák plánuje proti Maroku päť zmien: Chceme nadviazať na Holandsko

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák počas tlačovej konferencie k pondelkovému priateľskému zápasu Slovensko - Maroko 3. júna 2018 v Ženeve. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Ženeva 3. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák urobí pravdepodobne až päť zmien v základnej zostave oproti duelu s Holandskom (1:1). Kostra tímu v pondelňajšom prípravnom zápase s Marokom (20.00, Ženeva) by však mala zostať zachovaná, v bránke dostane príležitosť Michal Šulla zo Slovana Bratislava.povedal Kozák na nedeľňajšej tlačovej konferencii, na ktorej vyzdvihol silu Maroka.Kozák by rád nadviazal na výkon zo štvrtkového súboja s Holandskom, v ktorom Slováci najmä v prvom polčase riadnesúperovi.zaželal si Kozák.Slovenská reprezentácia odohrala s Marokom zatiaľ jeden zápas a to poriadne dávno - 6. februára 1994 na turnaji v Šarjahu pod taktovkou Jozefa Vengloša podľahla 1:2. Priamy prenos z pondelkového zápasu Maroko - SR odvysiela televízna stanica JOJ Plus. Rozhodcovia sú domáci Švajčiari - hlavný Lionel Tschudi s asistentmi Raffaelom Zederom a Jeanom Yvesom Wichtom.V ďalšom asociačnom termíne odohrajú Slováci 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom, o štyri dni neskôr ich čaká premiérové vystúpenie v Lige národov proti domácej Ukrajine. Druhý súper SR v novej súťaži je Česko.