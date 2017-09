Kozák po prehre s Anglickom: Stále máme situáciu v našich rukách

Na snímke v popredí tréner Ján Kozák počas tréningu pred pondelkovým zápasom F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 Anglicko - Slovensko vo Wembley v Londýne 3. septembra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Londýn 5. septembra (TASR) - Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka teší fakt, že napriek prehre 1:2 v pondelňajšom súboji F-skupiny kvalifikácie MS 2018 v Anglicku majú jeho zverenci postupové karty stále vo vlastných rukách. S týmto cieľom aj vstupovali do septembrového dvojzápasu, v ktorom pred vystúpením vo Wembley zdolali v Trnave reprezentáciu Slovinska 1:0.povedal kormidelník slovenského tímu, ktorý sa 5. októbra v Glasgowe stretne v nesmierne dôležitom zápase s domácim Škótskom a o tri dni neskôr privíta Maltu.Slováci necestovali na Britské ostrovy s veľkými očami, uvedomovali si však, že aj Angličania majú svoje slabiny a pokúsia sa ich využiť. Už v 3. minúte ich k splneniu bodového cieľa priblížil Stanislav Lobotka. Domáci favorit však prepol na vyššie obrátky a skóre otočil presnými zásahmi Erica Diera a muža zápasu, mladého útočníka Manchestru United Marcusa Rashforda.poznamenal Kozák.Skúsený lodivod šil na Albión taktiku už tretíkrát v priebehu jedného roka. Na EURO 2016 s ním vo vyvrcholení skupinových bojov uhral remízu 0:0, ktorá posunula Slovákov do osemfinále. V septembri utrpeli doma na úvod kvalifikácie MS 2018 prehru 0:1, ďalšia prišla v pondelok vo Wembley.dodal Kozák, ktorý ani chvíľu neváhal nad zaradením stopérskej dvojice Martin Škrtel - Ján Ďurica do zostavy.Kozáka teší, že za jeho mužstvom stoja fanúšikovia. V piatok ich bolo v Trnave takmer 17-tisíc, do Londýna ich prišlo povzbudiť asi 3500 krajanov na tribúnach. Ich podporu budú potrebovať aj vo vrchole kvalifikácie.Lídrom F-skupiny je s 20 bodmi Anglicko, ktoré zvýšilo náskok na čele tabuľky na päť bodov pred Slovenskom. To zrejme čaká barážový boj so Škótskom a Slovinskom, obaja zaostávajú o bod. Víťazstvo v októbrovom dvojzápase dáva Slovákom minimálne barážovú istotu. Nerozhodný výsledok v Glasgowe a triumf nad Maltou síce vyraďuje z hry o šampionát Škótov, ale papierovo nie úplne Slovincov, ktorí sa v prípade víťazstiev nad Litvou a v Anglicku dostanú pred SR. Prehra v Škótsku de facto hatí slovenské nádeje na postup.