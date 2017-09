Kozák považuje Anglicko za veľkú výzvu, Škrtel sa teší na Wembley

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

kvalifikácia MS 2018, 8. kolo (pondelok 4. septembra, 20.45 SELČ, v Londýne -1 hodina):



F-skupina



Londýn/Wembley



Anglicko - SLOVENSKO /rozhodcovia: Clément Turpin - Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fr.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Škriniar, Lobotka - Mak, Hamšík, Weiss - Nemec







najbližší program F-skupiny:



pondelok 4. septembra (20.45 SELČ)



Ľubľana



Slovinsko - Litva /rozhodcovia: Kovács - Marinescu, Artene (Rum.)/



Glasgow



Škótsko - Malta /Kehlet - Larsen, Sorensen (Dán.)/







tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 7 5 2 0 14:2 17



2. SLOVENSKO 7 5 0 2 13:4 15



3. Škótsko 7 3 2 2 12:10 11



4. Slovinsko 7 3 2 2 6:4 11



5. Litva 7 1 2 4 6:14 5



6. Malta 7 0 0 7 2:19 0

Londýn 3. septembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák sa chce v pondelňajšom zápase kvalifikácie MS 2018 popasovať s favorizovaným Anglickom o dobrý výsledok. Na jeho tíme, na rozdiel od domáceho, nebude ležať ťarcha výsledkového imperatívu a táto skutočnosť by hosťom mohla vyhovovať. Prípadný bodový zisk by posilnil ich šance na postup, resp. účasť v baráži.Po piatkovom víťaznom zápase so Slovinskom (1:0), po ktorom si Slováci upevnili druhú priečku v tabuľke F-skupiny, mali hráči voľnejší program.povedal Kozák na predzápasovej tlačovej konferencii.Kouč SR považuje za obrovskú výzvu čeliť silnému Anglicku:naznačil Kozák, ktorý si na "starom" Wembley zahral počas aktívnej kariéry.O hre lídra F-skupiny má lodivod slovenského tímu dostatok informácií, videl aj jeho víťazné ťaženie na Malte (4:0).zložil Kozák kompliment najbližšiemu súperovi s súčasne svojmu náprotivkovi Garethovi Southgateovi.Stopér Martin Škrtel si už na Wembley zahral v minulosti s FC Liverpool i s národným tímom pri prehre 0:4 v prípravnom súboji v roku 2009. Na 90-tisícový chrám, v ktorom privedie svoj tím s kapitánskou páskou na rukáve, sa teší:uviedol Škrtel, ktorý pre kartový trest spolu s Jánom Ďuricom sledoval piatkový duel so Slovinskom iba ako divák.poznamenal legionár Fenerbahce Istanbul, ktorý v rokoch 2008-2016 obliekal dres Liverpoolu a na tlačovej konferencii bol lákavým objektom otázok anglických novinárov.Slováci odleteli v nedeľu do Lutonu so 75-minútovým meškaním, na "ostrovoch" pristáli až po 15-tej hodine SELČ. Na miestnom letisku, vzdialenom zhruba 50 minút cesty autobusom od Wembley, ich vítali tradičným slovenským zvykom - chlebom a soľou. Objavilo sa aj pár záujemcov o podpisy slovenských reprezentantov, ale nešlo o žiadne húfy a záujem britských médií bol nulový. Až na podvečernú tlačovú konferenciu sa okrem zástupcov slovenských médií prišlo pozrieť približne desať domácich novinárov.Zápas Anglicko - Slovensko povedú francúzski rozhodcovia, ako hlavný Clément Turpin. Na čiarach mu budú pomáhať Nicolas Danos a Cyril Gringore. V priamom prenose prinesie stretnutie RTVS na Jednotke.V záverečnom asociačnom termíne nastúpia Slováci v Škótsku (štvrtok 5. októbra o 20.45 h, Glasgow), v nedeľu 8. októbra o 18.00 h v Trnave uzavrú zápolenia v skupine proti Malte. Na finálový turnaj MS 2018 do Ruska postúpia priamo víťazi deviatich kvalifikačných skupín. Osem tímov z druhých miest odohrá v novembri dvojzápasovú baráž o zvyšné štyri miestenky.